Алекс Топольський відповів на питання, що цікавить глядачів.

Головний герой 12 сезону шоу "Холостяк" Алекс Топольський у відвертому інтерв'ю відповів, чи був у нього секс на проекті з актрисою Вікторією Варлей. Відповідаючи на питання ведучого Слави Дьоміна, він сказав, що інтим був аж два рази.

Гумористичну хвилю підхопила і сама дівчина. Вона нібито підтвердила, що дійсно був інтим.

"Перший раз був, коли ми плавали – я тримала тебе на руках у воді. А вдруге – на яхті, але цього не показали", - жартома відповіла Віка.

Варто відзначити, що в п'ятому випуску шоу "Холостяк" Алекс Топольський і Вікторія Варлей разом плавали в затоці. Тоді між ними спалахнула справжня пристрасть - було багато поцілунків і обіймів.

Однак, насправді, сексу у них не було. Відомо, що вони розійшлися на хорошій ноті. Поза камерами вони продовжили спілкуватися. Топольський неодноразово говорив, що з Варлей весело і завжди є про що поговорити.

Нагадаємо, Вікторія Варлей викотила гнівний пост після вильоту з "Холостяка".

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