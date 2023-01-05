Вони продовжили спілкуватися після закінчення шоу "Холостяк".

Головний герой 12 сезону шоу "Холостяк" Алекс Топольський розповів, що продовжив спілкуватися з екс-учасницею проекту, актрисою Вікторією Варлей. За його словами, через повномасштабне російське вторгнення дівчина переїхала до Маямі, де вони жили в одному районі.

"Ми в хороших відносинах і навіть жили в одному районі в Майамі. Віка мені дуже імпонує як особистість. Вона сама по собі дуже цікава, різноманітна і багатогранна, і з нею є про що поговорити", - розповів Алекс на своїй сторінці в Instagram.

Він додав, що з Вікою на проекті йому завжди було весело. За його словами, людина вона така, що з нею просто не може бути нудно.

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Варто відзначити, що на такий вислів Топольського відреагувала і сама дівчина. Вона написала: "Котику, я з усіма своїми колишніми в хороших відносинах".

Нагадаємо, Вікторія Варлей залишила шоу "Холостяк" у дев'ятому випуску. Вона заявила, що пішла за власним бажанням. Однією з причин стало те, що вона не побачила в Алексі чоловіка, з яким могла б побудувати серйозні стосунки.

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