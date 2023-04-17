Зовсім нещодавно вони дружили, проте потім перестали спілкуватися.

Головний герой 12-го сезону романтичного реаліті "Холостяк" публічно принизив свого колишнього друга. Алекс Топольський негативно висловився про українського блогера Славу Дьоміна.

Нещодавно вони товаришували, проте згодом виявилося, що між ними "пробігла чорна кішка". Топольський не коментував причини конфлікту з Дьоміним, проте нині вирішив не тримати інтригу.

У Stories Топольського спитали про те, чому він не спілкується з Дьоміним. "Холостяк" відповів доволі розгорнуто. Він звинуватив колишнього друга у тому, що той радіє його проблемам.

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"Знаєте, хто завжди намагатиметься наздогнати у вашому житті? Колишні. Друзі, коханці. Які кричали, що любили вас. Чому? Та їх просто дратує, що у вашому житті і без них все добре! Хто ж ще так щиро і відкрито може радіти проблемам, що виникають, як не твій колишній друг", - заявив Топольський.

Сам Дьомін на слова "холостяка" поки що не відреагував. Ймовірно, він вирішив проігнорувати спроби Топольського "роздути" великий скандал.

Нагадаємо, нещодавно Топольський вперше показав свою дівчину-красуню.

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