Алекс дуже хотів, аби його брат дізнався правду та "відкрив очі".

Головний герой реаліті "Холостяк" Алекс Топольський розповів про стосунки зі своїм братом, який мешкає у РФ. Глядачі шоу могли бачити його у першому випуску шоу. Тоді брат Топольського записав відеозвернення.

За словами "Холостяка", до повномасштабного вторгнення РФ в Україну між ним та його братом були дуже гарні стосунки. В інтерв'ю для Слави Дьоміна Топольський розповів про родичів, які живуть на території країни-агресорки:

"Це насправді непростий момент, тому що у мене є брат, Макс. Він, доречі, був у проекті "Холостяк", відеозвернення від нього було. І ми дуже близькі були з ним... З моменту гибелі батька ми трохи дистанціювалися один від одного. З іншою частиною сім'ї , з моїми дядьками, я давно вже не спілкуюся, вони живуть теж у РФ. А ось із Максом у нас дуже класні були відносини, він мені допомагав, був дуже класним старшим братом".

Відео дня

Після 24 лютого Алекс був у шоці, коли поговорив із братом. Він не очікував на те, що почує.

"Перші наші спілкування, перші наші розмови (після повномасштабного вторгнення РФ в Україну - УНІАН), я просто був в шоці від його позиції, насправді. Я не очікував", - зізнався Топольський.

Проте згодом він почав розповідати брату про те, що той помиляється. Алекс відкрив йому очі, між ними почався діалог. Нині вони відновили гарні стосунки.

"Холостяк" з Топольським: хто покинув сьомий випуск

Після скандалів у шостому випуску, коли дівчата вилили багато бруду, Алекс поговорив з кожною учасницею. Також він провів групове та індивідуальне побачення. На церемонії роз Топольському не довелося прощатися з кимось із дівчат, адже проект добровільно покинула Ліза круп'є.

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