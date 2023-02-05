Він зізнався, що мав такий досвід.

Головний герой 12 сезону шоу "Холостяк" Алекс Топольський розповів, що раніше вів розгульний спосіб життя. Він працював барменом у стриптиз-клубі і знайомився з багатьма дівчатами.

З деякими з них у нього був секс. Більш того, у нього був інтим з двома дівчатами відразу, але ні з однією з них він не перебував у стосунках. Він додав, що такий експеримент можливий тільки в тому випадку, якщо ти не перебуваєш у стосунках.

"Я працював барменом. Був дикий lifestyle. Я нормально до цього ставлюся, але якщо ми не в стосунках з дівчиною. Якщо ви у стосунках, є емоційний аспект, який буде заважати сексу втрьох", – розповів Топольський на своїй сторінці в Instagram.

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Алекс Топольський про секс з Катею Лозовицькою

На пост-шоу "Життя після проекту" стало відомо, що Топольський розлучився з переможницею проекту Катею Лозовицькою. Однак пізніше він дав велике інтерв'ю, в якому розповів, що за місяць стосунків у них звичайно ж був секс.

Однак, судячи зі слів Алекса, йому особливо не сподобалося, адже не вистачило пристрасті. Він додав, що найбільше його бентежить в сексі скутість дівчини.

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