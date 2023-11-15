Він заявив, що хотів їх вивести, але вирішив не влаштовувати скандал.

Зять покійної Ніни Матвієнко - Арсен Мірзоян - прокоментував появу на похоронах народної артистки України зрадників з дуету "Кролики" Володимира Данильця та Володимира Моїсеєнка.

В інтерв'ю Славі Дьоміну він сказав, що їх ніхто не запрошував. Коли Мірзоян побачив їх на похоронах, то хотів їх вивести, проте його зупинили. За словами Арсена, скандал був би ні до чого на прощанні з легендарною українською співачкою, яку оплакувала вся країна.

"Ми нікого не запрошували, це раз. Мене почали зупиняти: "Ще не вистачало тут скандалу". Хоча я хотів їх вивести", - заявив Мірзоян.

При цьому він сам не знає, що "кролики" роблять в Україні, якщо продовжують виступати в Росії. До слова, вони навіть внесені в базу "Миротворець" за підтримку російської агресії.

Смерть Ніни Матвієнко

Ніна Матвієнко померла 8 жовтня в Києві. 11 жовтня її поховали на Звіринецькому кладовищі.

Довгий час рідні артистки мовчали про причину її смерті. Однак зараз Мірзоян розповів, що Матвієнко померла від онкології. Більше подробиць він не розкрив.

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