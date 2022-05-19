Пара перебуває в романтичних стосунках з 2021 року.

Український музикант, соліст групи Kalush Orchestra Олег Псюк не приховує, що його серце зайняте. Він зустрічається з 21-річною Олександрою Білобров, яка за сумісництвом є комерційним директором групи.

Більш пильна увага до неї стала після Євробачення 2022, куди вона їздила разом з Kalush Orchestra. А після фіналу конкурсу, коли учасники бенду їхали в автобусі, її зняли в обіймах Олега Псюка. Більш того, його закоханий погляд облетів весь інтернет.

У мережі дівчата навіть жартували про те, що не хочуть стосунків, якщо їх молода людина не буде на них дивитися так, як Олег дивиться на Олександру.

Що відомо про стосунки Олега Псюка та Олександри Білобров

Пара познайомилася в 2021 році. Вони не приховують своїх почуттів і публікують спільні фото. Судячи зі знімків в Instagram, вони багато часу проводять разом.

Крім того, Олег неодноразово робив своїй дівчині романтичні сюрпризи. Наприклад, на одному зі своїх концертів він попросив глядачів привітати Олександру з днем народження.

А дівчина, своєю чергою, запевняє, що Олег - це найрідніша для неї людина. За її словами, вона цінує все, що він для неї робить, і завжди буде з ним поруч.

Нагадаємо, сопілкар з Kalush Orchestra став новим улюбленцем мільйонів жінок.

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