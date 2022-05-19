Олег Псюк зі своєю дівчиною / instagram.com/bilobrov_oleksandra

Український музикант, соліст групи Kalush Orchestra Олег Псюк не приховує, що його серце зайняте. Він зустрічається з 21-річною Олександрою Білобров, яка за сумісництвом є комерційним директором групи.

Олександра Білобров / instagram.com/bilobrov_oleksandra

Більш пильна увага до неї стала після Євробачення 2022, куди вона їздила разом з Kalush Orchestra. А після фіналу конкурсу, коли учасники бенду їхали в автобусі, її зняли в обіймах Олега Псюка. Більш того, його закоханий погляд облетів весь інтернет.

У мережі дівчата навіть жартували про те, що не хочуть стосунків, якщо їх молода людина не буде на них дивитися так, як Олег дивиться на Олександру.

Олег Псюк зі своєю дівчиною / instagram.com/bilobrov_oleksandra

Що відомо про стосунки Олега Псюка та Олександри Білобров

Пара познайомилася в 2021 році. Вони не приховують своїх почуттів і публікують спільні фото. Судячи зі знімків в Instagram, вони багато часу проводять разом. 

Крім того, Олег неодноразово робив своїй дівчині романтичні сюрпризи. Наприклад, на одному зі своїх концертів він попросив глядачів привітати Олександру з днем народження.

Олег Псюк зі своєю дівчиною / instagram.com/bilobrov_oleksandra

А дівчина, своєю чергою, запевняє, що Олег - це найрідніша для неї людина. За її словами, вона цінує все, що він для неї робить, і завжди буде з ним поруч.

Олег Псюк зі своєю дівчиною / instagram.com/bilobrov_oleksandra

Нагадаємо, сопілкар з Kalush Orchestra став новим улюбленцем мільйонів жінок.

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