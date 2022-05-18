Хлопець захоплюється не тільки музикою.

Після гучної перемоги українського гурту Kalush Orchestra на Євробаченні 2022 у українок з'явився новий улюбленець - Тимофій Музичук, який грав на сопілці і виконав хітовий приспів пісні Stefania.

Він підкорив мільйони жіночих сердець не тільки своїм талантом, а й привабливою зовнішністю. Звичайно, багатьох цікавить питання, чи є у нього кохана. І таки так, відомо, що у нього є дівчина, але її імені він не афішує.

Цікаво, що Тимофій народився в Луцьку, там же він і живе. До слова, саме він запропонував провести Євробачення 2023 в його рідному місті.

Крім музики, Тимофій ще дуже любить їздити на природу з друзями. Він часто влаштовує посиденьки з близькими людьми, про що свідчать фотографії з його Instagram.

Швидше за все, Музичук ще й спортом займається. Він володіє красивою фігурою і сталевим пресом.

Нагадаємо, раніше Kalush публічно обмінявся люб'язностями зі своєю дівчиною.

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