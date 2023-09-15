Зараз лікарі вирішують, чи варто робити йому операцію.

У РФ госпіталізували композитора і співака Ігоря Ніколаєва. У артиста вже давно є проблеми з серцем, а тепер же він, за даними росЗМІ, у важкому стані.

Ніколаєв "загримів" до реанімації 14 вересня. Він скаржився на болі в грудях і проблеми з серцем. Йому можуть зробити операцію.

"Стан музиканта оцінюють як важкий. Зараз він знаходиться у палаті інтенсивної терапії. Медики приймають рішення про операцію", - повідомляють російські Telegram-канали.

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63-річний артист знаходиться в одній з лікарень Москви. Його дружина інформацію про госпіталізацію ніяк не коментує.

Відомо, що взимку цього року Ніколаєв вже потрапляв до лікарні через проблеми з серцем. Тоді лікарям вдалося стабілізувати його стан, вони провели коронарографію і встановили стенти. Проте вже тоді медики говорили, що композитору необхідна ще одна операція.

Що Ігор Ніколаєв говорить про війну

Композитор і колишній чоловік опальної співачки Наташі Корольової нічого не говорить про війну. Він вважає за краще відмовчуватися і не засуджувати путінський режим. Однак це не врятувало Ніколаєва від скандалів в РФ.

Так, наприкінці 2022 року композитор вийшов на сцену Кремля разом з Крістіною Орбакайте у синьо-жовтих костюмах. Росіяни вирішили, що Ніколаєв натякав одягом на свою позицію, за що його почали "цькувати".

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