50-річний засновник SpaceX прожив з 33-річною артисткою три роки, у них є спільна дитина.

Засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск пішов від співачки Граймс після трьох років стосунків. Інженер розповів, як він і його екс-обраниця спілкуються після розриву. Також Маск назвав причину розставання, яка виглядає досить дивно.

Сенсаційною заявою Маск поділився в інтерв'ю виданню Page Six.

50-річний інженер і 33-річна співачка були у відносинах три роки. За цей час вони встигли стати батьками - Граймс народила від Маска сина, який отримав оригінальне ім'я X Æ A-Xii.

Маск розповів, що він і співачка розлучилися на дружній ноті, вони підтримують хороші відносини після розриву і разом виховують свого сина. За словами інженера, він і Граймс все ще люблять один одного. Більш того, Маск часто бачиться з колишньою обраницею, а під час інтерв'ю, в якому він заявив про розставання, співачка та їх син перебували в сусідній кімнаті.

Причина розставання досить дивна. За словами інженера, він і співачка розірвали відносини через те, що Маску доводиться часто бути в американському штаті Техас і їздити у відрядженні по країні і світу. А Граймс найчастіше живе в Лос-Анджелесі, тому пара занадто рідко бачилася.

Ілон Маск і співачка Граймс - що відомо

У 2018 році Ілон Маск і Клер Еліс Буше, більш відома як співачка Граймс, вперше з'явилися на публіці. Інженер представив світу свою нову пасію. Незабаром він і його дівчина стали мемом в мережі, закоханих вважали безглуздою парою.

У березні 2020 року Граймс підтвердила, що вона чекає від Маска дитину. У травні інженер захотів продати майже все своє майно, через що він посварився зі своєю вагітною обраницею.

У травні 2020 року співачка народила від Маска хлопчика і показала його фото. Дитині дали незвичайне ім'я - "Ікс Еш Ей Твелв Маск або Ікс Еш Архангел Маск", інженер навіть вимовив його на відео. Для Граймс малюк став первістком, а ось в інженера це вже шоста дитина.

Через рік, в травні 2021, Маск "засвітився" з сином на руках. Малюк, якого називають "Ікс Твелв", виглядає дуже милим. Однак передумов для чуток про те, що Маск і Граймс можуть перебувати на межі розставання, раніше не було.

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Автор: Поліна Кузенко