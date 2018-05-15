Ілон Маск та його дівчина стали мемом про безглузді пари (фото)
Минув тиждень після того, як засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск з'явився на публіці зі співачкою Граймс.
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За цей час у пари знайшлися шанувальники, а сама вона встигла стати мемом про популярні (але не дуже) дуети кінематографу. Деякі з них Ілон Маск і канадська співачка схвалили особисто, передає Medialeaks.
Так, користувачі соцмереж озброїлися мемами й висловили все, що думають про нову дівчину Ілона Маска, за допомогою порівняння бізнесмена і співачки зі знаменитими (у певних колах) парами:
ELON MUSK AND GRIMES BE LIKE “ᵐ ᵘ L ᵗᶦᵖᵃˢˢ” pic.twitter.com/XbHkkot3bp— [ 𝖘𝖈𝖗𝖊𝖊𝖈𝖍𝖎𝖓𝖌 ] (@freebasecatnip) May 7, 2018
Grimes and Elon Musk looking up fancy restaurants pic.twitter.com/Pu8kWW3kOC— buzzfeed famous (@amcnal) May 8, 2018
"Grimes is dating Elon Musk" pic.twitter.com/KqgX9My35W— GUNNM (@9000x) May 8, 2018
Elon Musk and Grimes make their debut at the Met Gala pic.twitter.com/plAvt2xvc6— despite your efforts you cannot escape pajamashaw (@pajamashaw) May 8, 2018
can't get over how great Elon Musk and Grimes looked at the Met Gala pic.twitter.com/Hf1lJcDRtu— Brandon Stroud (@MrBrandonStroud) May 8, 2018