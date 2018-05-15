Ілон Маск та його дівчина стали мемом про безглузді пари (фото)

На початку травня користувачі соціальних мереж почали підозрювати романтичні стосунки між Ілоном Маском і канадською співачкою Граймс. Пара вперше з'явилася на публіці під час щорічного балу Met Gala в Нью-Йорку. Хоча у Маска і був привід знайти у співачці споріднену душу, шанувальники, м'яко кажучи, не схвалили вибір бізнесмена.

Минув тиждень після того, як засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск з'явився на публіці зі співачкою Граймс.

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За цей час у пари знайшлися шанувальники, а сама вона встигла стати мемом про популярні (але не дуже) дуети кінематографу. Деякі з них Ілон Маск і канадська співачка схвалили особисто, передає Medialeaks.

Так, користувачі соцмереж озброїлися мемами й висловили все, що думають про нову дівчину Ілона Маска, за допомогою порівняння бізнесмена і співачки зі знаменитими (у певних колах) парами:

ELON MUSK AND GRIMES BE LIKE “ᵐ ᵘ L ᵗᶦᵖᵃˢˢ” pic.twitter.com/XbHkkot3bp — [ 𝖘𝖈𝖗𝖊𝖊𝖈𝖍𝖎𝖓𝖌 ] (@freebasecatnip) May 7, 2018

Grimes and Elon Musk looking up fancy restaurants pic.twitter.com/Pu8kWW3kOC — buzzfeed famous (@amcnal) May 8, 2018

Elon Musk and Grimes make their debut at the Met Gala pic.twitter.com/plAvt2xvc6 — despite your efforts you cannot escape pajamashaw (@pajamashaw) May 8, 2018