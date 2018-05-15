Ілон Маск та його дівчина стали мемом про безглузді пари (фото)

11:37, 15 травня 2018
Курйози
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Ілон Маск и співачка Граймс / REUTERS

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За цей час у пари знайшлися шанувальники, а сама вона встигла стати мемом про популярні (але не дуже) дуети кінематографу. Деякі з них Ілон Маск і канадська співачка схвалили особисто, передає Medialeaks.

Так, користувачі соцмереж озброїлися мемами й висловили все, що думають про нову дівчину Ілона Маска, за допомогою порівняння бізнесмена і співачки зі знаменитими (у певних колах) парами:

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Теги: #Ілон Маск#меми