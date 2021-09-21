Для підключення до Starlink користувач має придбати спеціальний термінал-приймач і сплатити абонентську плату.

Система глобального супутникового інтернету Starlink вийде з фази відкритого бета-тестування не в серпні, як раніше планувалося, а в жовтні.

Про це заявив гендиректор SpaceX Ілон Маск, повідомляє ITC.ua.

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На конференції Mobile World Congress 2021 глава SpaceX Ілон Маск поділився планами з розвитку системи глобального супутникового інтернету Starlink.

Як повідомляє видання, в найближчі 12 місяців SpaceX розраховує залучити ще 500 тис.нових абонентів Starlink.

Також SpaceX подала в FCC заявку, де розкрила деталі плану по Starlink Gen2. Компанія розраховує використовувати корабель наступного покоління Starship в потрібній конфігурації, щоб за один запуск виводити на орбіту близько 400 супутників Starlink, і надалі розширити інтернет Starlink на місяць і Марс після їх успішної колонізації. У документі згадувалося про розміщення 29 988 супутників на 9 різних орбітальних висотах.

SpaceX: що відомо про проект Ілона Маска

SpaceX розвиває проект Starlink з кінця 2014 року - тоді Ілон Маск вперше оголосив про плани з'єднати весь світ глобальним супутниковим Інтернетом.

Для запуску Starlink компанія за кілька років сформувала на орбіті велике угруповання супутників - близько 1800 штук.

Інноваційна технологія лазерного зв'язку, над якою SpaceX працювала останні кілька років, дозволяє передавати сигнал, використовуючи сусідні апарати в якості ретрансляторів. Ці супутники в першу чергу призначені для забезпечення зв'язку в полярних регіонах і над океанами, де немає наземних терміналів.

Перші результати тестів були оприлюднені в серпні за підсумками закритого бета-тесту, обмеженого північною частиною США і південною частиною Канади. Тоді швидкість скачування в кращому випадку досягала 60,24 Мбіт/с (в гіршому - 35,49 Мбіт/с), швидкість вивантаження - 17,7 Мбіт/с (4,58 Мбіт/с), а затримка - від 21 мс до 90 мс. Після запуску Starlink 12 v1.0 сама SpaceX відзвітувала про результати тестів, заявивши про наднизькі затримки та швидкість завантаження понад 100 Мбіт/с.

Для підключення до Starlink користувач повинен буде придбати спеціальний термінал-приймач і сплатити абоненську плату. У США термінал коштує 500 доларів, абонплата-100 доларів.

30 червня 2021 року Ілон Маск оголосив, що глобальний запуск високошвидкісного супутникового інтернету Starlink відбудеться вже в серпні.

Автор: Олена Коваленко