Засновник SpaceX і генеральний директор Tesla мільярдер Ілон попався в об'єктив папараці під час прогулянки. На руках Маск тримав свого сина X Æ A-12. 4 травня малюкові виповнився рік. Знімок з'явився на фан-сторінці Маска в Instagram.
Під час прогулянки найбагатша людина у світі і його син були одягнені скромно. На Ілоні проста сіра футболка і чорні штани, а малюк одягнений в блакитний комбінезон і рожеву пов'язку. На фото видно, що у хлопчика світле волосся.
49-річний мільярдер Ілон Маск і 33-річна співачка Граймс стали батьками 4 травня 2020 року. Це шоста дитина Маска. Малюка назвали X Æ A-12, що розшифровується як "Ікс Еш Ей-Твелв". Граймс ласкаво називає сина "маленький Ікс".
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