Співачка висловила співчуття всім, хто постраждав від окупантів.

Українська співачка Ірина Білик розповіла, що в її будинку під Києвом майже місяць жили російські окупанти. У зв'язку з цим вона не може повернутися додому.

"Моя сім'я теж відчула невимовний біль від того, що в моєму будинку майже місяць жили рашисти. Зараз мені нікуди повернутися", - написала Білик.

Також вона висловила співчуття всім українцям, які більш ніж за два місяці війни постраждали від російських загарбників.

"Моє серце плаче і співчуває всім, хто постраждав в ці жахливі дні, болісний біль в душі не дає спокою", – додала співачка.

Нагадаємо, раніше український шоумен і комік Дмитро Танкович розповів, що окупанти зробили з його будинком у Бучі.

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