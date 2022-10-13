Артистка похвалилася тим, що в її родині росте маленький патріот.

Відома українська співачка Ірина Федишин показала зворушливе відео за участю свого сина. На відео її 7-річний Олег виконує відому патріотичну пісню "Батько наш - Бандера". Під час виконання він стоїть на тлі українських гір. Ролик був опублікований на сторінці Федишин в Instagram-блозі.

"Батько наш - Бандера", - коротко написала під відео Федишин і залишила два смайлика у вигляді червоно-чорних сердець.

Відео дня

Реакція соцмереж

Фанати дуже розчулені тим, як маленька дитина старанно виконує пісню. Підписники залишили досить багато компліментів:

"Молодець!"

"Слава Україні! Слава нації!"

"Україна понад усе!"

"Такий патріот зростає!"

Нагадаємо, після Євробачення-2022 Ірина Федишин опинилася в центрі грандіозного скандалу. Спочатку її і всіх, хто оцінював учасників на Євробаченні засудили за низьку оцінку Польщі, а потім претензії з'явилися конкретно до самої Ірини, яка дозволила собі гомофобне висловлювання на адресу учасників. Федишин навіть послали до Росії за гомофобні висловлювання.

Також УНІАН писав, що Melovin звинуватив Федишин у виступах за опозиційну партію і несплаті оренди залу після концерту.

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