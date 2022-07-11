Зірці досі не можуть забути те, що вона назвала представників ЛГБТ-ком'юніті "грішниками".

Співачка Ірина Федишин після Євробачення-2022 потрапила в скандал, назвавши "грішниками" людей, що відносять себе до ЛГБТ-спільноти. Здавалося б, з часом скандал мав би вщухнути, але ні - зараз український музикант DZIDZIO анонсував ряд благодійних концертів в Іспанії та Чехії, уточнивши, що виступати вони будуть разом з Олександром Пономарьовим та Іриною Федишин.

Під відповідним постом в Instagram зібралася ціла армія коментаторів.

"Федишинка тупо зрадниця", "Залиште Федишин в Польщі", "Не нервуйте народ! Навіщо вам ця Федишинка?", "Хтось на фото явно зайвий", "Хлопці, будете в Чехію їхати, залиште Ірину в Польщі на гастролі", "Мда... хоч дівка і виїхала з села, але село залишилося в дівці!", "Бачу Федишин - не йду на концерт! Кошти, за які мав бути куплений квиток, полетять до Фонду Притули. Привіт від поляків цій нікчемності посередині!", - обурилися шанувальники.

Один з коментаторів і зовсім запропонував Ірині їхати в Росію зі своїми поглядами щодо ЛГБТ.

"Гомофоб Олександр і гомофобка Федишина їдуть в одну з найбільш дружніх до ЛГБТ країн давати концерти. Було б смішно, якби не так сумно. Нехай в Рашку їдуть гроші збирати, там їхні ідеї з 18-го століття щодо ЛГБТ повністю підтримують", - написав користувач.

Нагадавши, Melovin звинуватив Федишин у виступах за опозиційну партію і несплаті оренди залу після концерту.

Також УНІАН писав, що продюсер Горова прокоментувала гомофобне висловлювання Ірини Федишин.

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