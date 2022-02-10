Співачка Ірина Федишин полетіла у відпустку і поділилася з фанатами враженнями.

Українська артистка Ірина Федишин вирушила зі своїм чоловіком на Мальдівські острови. Вже в перший день відпочинку співачка вирішила похвалитися своїм ще не засмаглим тілом в купальнику.

Фото і відео з відпустки Федишин опублікувала у себе в Instagram.

Так, зірка опублікувала відео, де вона у відвертому купальнику біжить по берегу до океану.

"Ура! Мальдіви. Мрії збуваються. Тепер у пісні трохи зміняться слова: "я хочу ще раз на Мальдіви!!",- пише Федишин.

На відео українська виконавиця позує в роздільному купальнику - червоному ліфі і чорних плавках. До океану Федишин вийшла без макіяжу, зав'язавши волосся, і зачепивши в них квітку.

"Краса неймовірна! Я за вас дуже рада, прекрасного Вам відпочинку!!", "Нехай цей відпочинок буде кращим, щоб після нього були неймовірні емоції, чекаємо нових фоток", "Ваууу, яка там краса. Я дуже-дуже щаслива і радію за Вас. Нехай ваші мрії збуваються. Прекрасного і прекрасного відпочинку і божевільних емоцій", - пишуть шанувальники в описі до публікації Ірини.

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