Крім цього, у Інни Мірошниченко знайшли пухлину.

У Росії пішла з життя відома актриса Ірина Мірошниченко. Вона померла в реанімації, на 82-му році життя.

Як повідомляє Mash, актриса померла, не приходячи до тями. До лікарні вона потрапила через ускладнену форму грипу.

"Ірина Петрівна захворіла ще 24 липня. Тиждень намагалася лікуватися вдома, але стан продовжував погіршуватися. У неділю її екстрено поклали до лікарні, де актрисі діагностували важке ураження клапана серця і ускладнення: пневмонію, тромбоз, сепсис і фібриляцію", - повідомляє російський Telegram-канал.

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Попередньою причиною смерті артистки росЗМІ називають поліорганну недостатність, яка виникла через септичний шок. Простими словами, важка інфекція дала настільки серйозні ускладнення, що артеріальний тиск актриси критично знизився, а деякі тканини її організму практично не пропускали кисень.

"Ускладнення розвинулися через інфекційний ендокардит (запалення внутрішньої оболонки серця). Також у актриси виявили пухлину турецького сідла (область головного мозку)", - додали в Telegram-каналі.

Чим відома актриса Ірина Мірошниченко

Першою великою роллю Мірошниченко була робота у фільмі "Їх знали тільки в обличчя". Також актриса працювала в театрі і була співачкою. Вона запам'яталася багатьом глядачам за ролями у фільмах "Зимова вишня-2", "Я крокую по Москві", а також кінокартині "Вам і не снилося".

У артистки не було дітей. Вона тричі виходила заміж, але всі її шлюби розпалися. Останні роки життя актриса проводила на самоті, за нею стежила лише доглядальниця. Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що впливова російська блогерка-сироїд померла в Малайзії від "голоду і виснаження".

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