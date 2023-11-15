Співачка збентежилася і не знала, що сказати.

Співачці Ірині Білик несподівано освідчилися прямо на її концерті. Закоханий чоловік піднявся до неї на сцену, став на одне коліно, простягнув коробочку з обручкою і запитав: "Ти станеш моєю дружиною?"

Крім того, чоловік прийшов на концерт до своєї улюблениці з величезним букетом троянд. Він сказав, що буде кохати її, а також пообіцяв Білик вірність і щастя.

Сама артистка трохи розгубилася від такого сюрпризу, проте їй все ж вдалося взяти себе в руки. Вона сказала, що багато хто може подумати, що це якесь шоу, але насправді це не так.

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"Для мене кохання - це і вірність, чесність. Обов'язково чесність. Мені б дуже хотілося мати такого чоловіка як ти. Але ж ми зовсім не знайомі, але я просто бачу тебе в залі і я дуже щаслива, коли ти зі мною на всіх концертах. І зараз я подумала, ну це буде неправильно, сказати людині, яка мене любить, яка мені теж подобається, до речі. Це буде дуже неправильно сказати "ні"", - сказала Ірина.

До слова, яке рішення ухвалила Білик - невідомо. Однак варто зазначити, що останнім часом вона підігріває чутки про возз'єднання з Дмитром Коляденком.

Нагадаємо, раніше Ірина Білик переклала українською хіт "Мы будем вместе", який присвятила Дікусару.

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