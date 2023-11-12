Українська версія пісні більше сподобалася слухачам.

Українська співачка Ірина Білик переклала українською пісню "Мы будем вместе", яку вперше випустила в 2008 році. Цей хіт вона присвятила своєму колишньому чоловікові Дмитру Дікусару, з яким перебувала у стосунках в період з 2007 по 2010 рік.

Варто відзначити, що нова версія пісні більше сподобалася шанувальникам артистки. Тепер приспів звучить так:

"Розквітає ніч, зоряне панно. І стихають кроки за моїм вікном. Віру у добро вже не зупинити. Я ловлю твої бажання кожну мить. Ми будемо разом, я знаю. Таких як я - не буває. Таких як ти – не втрачають. Ми будемо разом, я знаю!"

Відео дня

Як відреагували користувачі мережі

"Ірочко, це просто супер"

"Боже, пісня українською звучить дуже красиво"

"Це щось неймовірне"

"Вау, просто магія. Голос заворожує"

"Пісня придбала нові фарби"

Стосунки Білик і Дікусара

Білик і Дікусар познайомилися на шоу "Танці з зірками". Між ними закрутився роман. Три роки вони перебували у шлюбі, який зареєстрували в Ріо-де-Жанейро. Спільних дітей у них не було.

На початку повномасштабної війни в Україні Дикусар вступив до лав ЗСУ. Він захищає нашу країну на фронті. У недавньому інтерв'ю УНІАН він розповів, як ухвалив рішення вступити до лав ЗСУ, чи було у нього бажання повернутися до цивільного життя, за яких умов ми можемо здобути перемогу, і про що він мріє після перемоги.

Вас також можуть зацікавити новини: