Вона заявила, що хоче жити для себе, а не для інших.

Українська співачка Надя Дорофєєва поспілкувалася зі своїми шанувальниками в соціальних мережах і розповіла, як ставиться до хейту щодо її весілля з ресторатором Мішею Кацуріним.

За її словами, найцінніше в житті - це кохання. І коли воно є, йому ніякий хейт не завадить.

Дорофєєва каже, що ухвалила рішення жити для себе, а не для людей і лайків.

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"Ми чудово усвідомлюємо, що нашу історію не всі сприймають, тому що вона не для всіх зрозуміла. Але я не хочу жити для інших і для лайків. Цікавий факт: перестаєш жити так, щоб тебе хвалили, а про тебе пишуть ще більше і ще більше ставлять лайків. Парадокс", - написала Додо в інста-сторіз.

Весілля Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна

Про стосунки Наді і Міші стало відомо трохи більше року тому. У червні 2023 року почали поширюватися чутки, що вони готуються до весілля. Пара ретельно це приховувала, але після того, як ця інформація облетіла весь інтернет, вони таки зізналися, що дійсно одружилися.

Відомо, що Дантеса і Кацуріну вони на весілля не запрошували.

Після новини про одруження на Надю і Мішу обрушився хейт. Люди не до кінця можуть усвідомити їхню історію, та й весільний наряд Кацуріна їм не припав до смаку.

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