Співачка зазначила, що для її обранця складали зовсім інший образ.

Співачка Надя Дорофєєва розповіла, чому її новоспечений чоловік Міша Кацурін обрав для весілля такий зухвалий "лук". Ресторатор та блогер відмовився від класичного смокінга.

Як виявилося, для Кацуріна спеціально шили костюм. Втім, він не став його вдягати. За словами Дорофєєвої, вона та її обранець зрозуміли, що класичний наряд йому не підійде.

"Для Міші ми пошили костюм, який так і не використали. Тому що це було зовсім не його. А хотілося, щоб Міша виглядав як Міша. За два дні до церемонії підібрали цей образ", - розповіла співачка в інтерв'ю виданню Vogue.

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Окрім цього, Кацурін обрав не просту кепку. Цей аксесуар йому дарувала Дорофєєва. Тому, ймовірно, у такому рішенні блогера був певний символізм.

За словами співачки, весільна церемонія була дуже камерною. На неї запросили тільки друзів та близьких. Дорофєєва хотіла, аби ця подія була щирою та чуттєвою.

"Церемонія для мене - найголовніший елемент весілля, це про кохання, емоції, почуття. І вона вийшла емоційно-потужною. Церемоніймейстером була моя подруга Лера Бородіна, яка сильно хвилювалася, але саме завдяки цій щирості, це й було так чуттєво і потужно. Це було єднання", - розповіла співачка.

Дорофєєва та Кацурін одружилися - що відомо

Учора, 13 липня, співачка та її обранець "підірвали" мережу. Вони зізналися, що одружилися. Для важливої події Дорофєєва обрала стильну сукню та вишиту фату. А ось Кацурін "виділився". На весільних фото він позував у кедах та кепці.

Наряди зіркової пари, як і сама подія, викликали неоднозначну реакцію. Одні фани раділи, проте інші почали "пророкувати", що Дорофєєва та Кацурін нібито скоро розлучаться.

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