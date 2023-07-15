Також співак розповів, чому жартує про колишню та чи спілкується він з нею нині.

Український музикант Вова Дантес зізнався, чи запрошували його на весілля його колишньої дружини Наді Дорофєєвої з Мішею Кацуріним. Артист вважає, що було б дуже дивно, якби він та його обраниця Даша Кацуріна завітали на церемонію.

"Мене - ні (не запрошували - УНІАН), Дашу теж ні. Але ми знали про нього, ну до цього. А так, я думаю, що це було б дивно", - визнав Дантес в інтерв'ю Марії Єфросиніній.

За словами співака, нині його обраниця спілкується з Кацуріним, адже у них є спільні діти, а також деякі питання, які потрібно обговорювати. Втім, сам він зі своєю колишньою майже не говорить.

"Даша з Мішею спілкуються, тому що в них є спільні бізнеси, треба не забувати, і спільні діти. Дивно не спілкуватися. Ми з Надею не спілкуємося, якщо тільки є якісь питання у неї чи в мене", - пояснив артист.

Також Дантес зазначив, що у нього вже давно немає образ на Дорофєєву. Він вважає, що усе це давно у минулому.

"Я все вже пережив, в мене немає ані образ, нічого, рівно, все норм", - заявив співак.

Втім, багатьох цікавить, чому ж Дантес і досі жартує про Дорофєєву під час своїх виступів. Це питання йому поставила і Єфросиніна. За словами співака, це ніби захисна реакція. До того ж він не вважає, що про таке не варто жартувати.

"Інколи буває. Ну це ж доречно інколи буває пожартувати! По-перше, тому що треба не забувати, що я артист... Ця тема усюди і вона гаряча. Тому якщо в мене буде вибір: або я пожартую або хтось інший пожартує, тільки гірше або не так, як мені сподобається... Ну що, ми закриємо очі і такі: "цього не відбувається". Чи мені до кожного підходити та казати: "будь ласка, не жартуйте про це"... Для мене це вже якийсь сюр", - додав Дантес.

Весілля Дорофєєвої та Кацуріна - подробиці

13 липня Дорофєєва та Кацурін оголосили, що вони одружилися. Зіркова пара показала весільні фото. Для церемонії співачка обрала стильну сукню та вишиту фату, а її коханий вразив фанів зухвалим "луком" - замість смокінга він обрав простий костюм, кеди та кепку.

Фани відреагували на весілля по-різному. Мережа закидала пару "пророцтвами" та жартами, зокрема, "дісталося" Кацуріну. Коментатори критикували його образ, а також почали писати, що він може піти від Дорофєєвої, як пішов від двох попередніх дружин. Згодом сама співачка пояснила, чому Кацурін обрав саме таке вбрання на весілля. За словами Дорофєєвої, усе вирішилося за декілька днів до церемонії.

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