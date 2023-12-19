Вони виступлять на одній сцені.

У 90-х роках Іво Бобул і Лілія Сандулеса були не тільки успішним творчим дуетом, але і парою. Вони разом випустили кілька хітів, в тому числі і пісню "Берег любові".

Однак на початку 2000-х стало відомо про те, що вони розлучилися. Разом з тим розпався і їхній творчий тандем.

Відомо, що Сандулеса пропонувала Бобулу продовжити спільні виступи, але артист відмовився.

Зараз же, через понад 20 років, вони знову возз'єднаються на великій сцені. Вже у 2024 році вони виступлять у "Палаці Україна" та виконають спільну пісню.

"Іво Бобул і Лілія Сандулеса, легенди української естради, після гучного розставання в 90-х, знову вийдуть на одну сцену! А не виступали вони разом більше двох десятиліть", - повідомляє портал Музвар.

Відзначається, що крім виступу в Києві, пара планує відправитися в тур по містах України.

До слова, зараз Іво Бобул одружений на жінці на ім'я Наталя. З нею він виховує 16-річного сина. В одному з інтерв'ю він заявив, що з екс-дружиною не спілкується.

Нагадаємо, раніше Іво Бобул публічно образив жінок. За його словами, жінки стали меркантильними.

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