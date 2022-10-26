Юлія Юріна вважає себе українкою, попри те, що народилася в Росії.

Екс-солістка групи YUKO Юлія Юріна родом з Росії заявила, що вважає себе українкою і хоче отримати відповідне громадянство.

У програмі #Муз_Оборона вона зізналася, що з дитинства співала українські пісні, попри те, що народила на Кубані. Відомо, що у 18-річному віці майбутня зірка ухвалила серйозне рішення про переїзд з Росії в Україну.

"Я вважаю себе українкою! Народилася я в місті Анапа, на Кубані. Однак з дитинства співаю українські пісні. Я завжди вивчала українські традиції і фольклор, і в свідомому віці, в 18 років, переїхала в Україну. У 2012 році я вступила на кафедру фольклору та народно-пісенного співу в Києві", - сказала Юріна.

Також співачка розповіла і про своїх близьких, які залишилися жити в РФ. За її словами, мама і бабуся не вірять їй, що Росія напала на Україну, вважаючи за краще більше довіряти кремлівській пропаганді.

Більш того, зірка зізналася, що її мама вважає, що українці самі себе вбивають.

"У мене не завжди вистачає на це терпіння. Але в якийсь момент я відрізала все від себе. Коли вони телефонують, кажу просто: "Я жива. Нас обстрілюють, зараз повітряна тривога". Постійно промовляю, що Росія нападає на Україну", – поділилася Юріна.

Крім того, Юріна зазначила, що дуже хоче отримати громадянство України, але поки це неможливо: "У 2018 році я змогла зробити тільки посвідку на постійне проживання. Вона робилася 4 роки. А зараз війна і є проблеми важливіші за мою".

Нагадаємо, автор "Гри престолів" придумав справедливе покарання для Росії.

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