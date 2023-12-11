Андрій Кавун повернувся на батьківщину.

Відомий режисер, який прославився завдяки російським фільмам, Андрій Кавун на початку повномасштабного російського вторгнення виїхав з країни-агресора і поповнив лави ЗСУ.

Незважаючи на те, що славу йому принесли російські фільми "Кандагар" і "Полювання на піранью", він засудив дії РФ і повернувся в Україну. Про це розповів актор Богдан Бенюк у проекті "Різні люди".

"Самодостатній режисер, він залишив це все (зйомки фільмів в РФ, - УНІАН), переїхав сюди і пішов воювати. У мене слів не було, я коли по телефону з ним говорив і поїхав потім до нього у військову частину, там зустріч зробив і відкрив його для своїх, тому що в батальйоні ніхто не знав, чим він займався, і коли я їм показав уривок фільму "Кандагар" і потім кажу: "Ось він, той режисер, який це робив". Полковник до нього підійшов і запитав: "Чому ти про це не розповідав?" А він каже: "Я як я вам повинен говорити, що я режисер, при чому я прийшов тут служити, я буду ці козирі свої відкривати"" - розповів Бенюк.

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Після цієї ситуації Кавун зателефонував йому і сказав, чо Бенюк зробив його героєм батальйону. До слова, завдяки тому, що Бенюк розповів, ким у мирному житті є Кавун, режисерові дозволили знімати те, що відбувається на передовій, щоб потім показати це у своїх фільмах.

Раніше УНІАН повідомляв, що зірка "Останнього москаля" пішов воювати проти окупантів у 54 роки.

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