Виявилося, ніхто не виганяє екс-дружину співака з квартири, їй запропонували вигідний договір, але вона відмовляється жити за свої гроші.

Скандал навколо колишньої дружини співака Віктора Павліка і квартири, з якої її нібито виселяють, отримав нові подробиці. Катерина Репяхова, нинішня обраниця артиста, розставила всі крапки над "і".

На своїй сторінці в Instagram Репяхова провела прямий ефір і розповіла, що колишня дружина Павліка виставила ситуацію з квартирою в спотвореному світлі.

Нинішня дружина Павліка вирішила відповісти на заяву його колишньої дружини Лариси Созаєвої про те, що її "виселяють". Виявилося, екс-обраниця артиста живе у квартирі, за яку співак досі виплачує кредит. Павлік придбав цю нерухомість ще в шлюбі з Созаєвою, тоді ще був живий їх син Павло (7 серпня 2020 року юнак помер через онкологію).

Коли дитина Павліка і Созаєвої померла, артист вчинив благородно - він залишив колишню дружину в "кредитній" квартирі та почав їй фінансово допомагати. Пройшов цілий рік, а співак досі оплачував комунальні послуги за свою екс-обраницю і навіть привозив їй їжу. Про все це знала його нинішня дружина Репяхова, вона не виступала проти цього і сама намагалася підтримувати Созаєву.

Читайте такожДружина Віктора Павліка розчулила "ангельською" фотосесією свого синаОднак зараз ситуація змінилася. Репяхова і Павлік розуміють, що вони не зможуть довічно утримувати Созаєву і платити за квартиру величезні гроші. Артист і його молода дружина винаймають житло, а його колишня дружина живе в багатокімнатній квартирі, не бажаючи забезпечувати себе самостійно.

"Віктор Франкович всі ці роки виплачує божевільний кредит, який він взяв на 18 років, коли курс був 8 гривень за долар, а зараз вже 26-27 (грн за один долар). Це дуже великі гроші, він вже 500 тисяч доларів виплатив, при тому, що квартира коштує 200 і йому потрібно виплатити 200. Квартира велика, 4 або 5-кімнатна. Коли у них була сім'я в повному складі - це логічно було, зараз Лариса залишилася одна... " - розповіла Репяхова.

Зараз Павлік змушений щомісяця платити 50 тисяч доларів за кредит на квартиру. З цієї суми лише половину становить оплата самої нерухомості, частина, що залишилася йде на сплату за відсотки. Тому співак і його нинішня дружина запропонували Созаєвій угоду - квартиру продають, а сама колишня обраниця отримує 100 тисяч доларів.

"Якщо ми далі будемо виплачувати цей кредит, то ми повинні віддати близько 200 тисяч доларів, якщо ж ми закриваємо сьогодні цей кредит – ми віддаємо 88 тисяч", - зазначила Репяхова.

Екс-дружина Павліка таку пропозицію відкинула. Вона не хоче з'їжджати з квартири, але і платити за неї вона не може. Замість цього Созаєва вимагає допомоги та не хоче відпускати колишнього чоловіка.

Читайте такожДружина Павліка розповіла, що старші діти чоловіка досі не познайомилися з їхнім синомРепяхова стверджує, що колишня дружина Павліка демонструє "нуль подяки" і намагається "хайпувати" на імені артиста.

Навіть в описі своєї сторінки в Instagram вона написала, що є екс-обраницею артиста.

Скандал між Віктором Павліком і його колишньою дружиною - що відомо

18 жовтня колишня дружина Павліка на своїй сторінці в Facebook розповіла, що дуже швидко схудла. А виною тому поведінка її екс-чоловіка. За її словами, артист виганяє її з квартири.

Віктор Павлік: особисте життя

Перший раз він одружився в 18 років. Тоді його дружиною стала дівчина Ліда, з якою у них народився син Олександр. Після розлучення з Лідою артист познайомився з дівчиною з Узбекистану Світланою. У них народилася дочка Христина.

У третьому шлюбі з Ларисою у Павліка народився син Павло, який в 2020 році помер від раку. У 2020 році артист одружився вчетверте. Його обраницею стала Катерина, яка нещодавно народила йому сина Михайла.

Автор: Поліна Кузенко