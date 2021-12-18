У стосунках зіркової пари сталася серйозна сварка.

Дружина українського артиста Віктора Павліка Катерина Реп'яхова натякнула на ймовірне розірвання стосунків з ним.

На своїй сторінці в Instagram дівчина вийшла у "сторіс" й зі сльозами на очах заявила, що її образив чоловік.

Читайте також"Мене хочуть знищити": молоду дружину Павліка атакували недоброзичливці"Мене дуже образив мій чоловік. І я не впевнена, що ми після цього будемо з ним разом. Я у цій війні одна!" - написала Реп'яхова.

Нагадаємо, Катерина Реп'яхова подала позов до суду проти колишньої дружини Павліка Лариси Созаєвої. Та суд відхилив її заяву через неправильно подані документи.

Віктор Павлік не підтримує позицію нинішньої дружини та її ворожнечу з його екс-обраницею. Ймовірно, це й стало причиною непорозуміння в парі.

Стосунки Павліка та Реп'яхової

Український співак Віктор Павлік одружився з Катериною Реп'яховою, з якою зустрічався понад 4 роки, 29 травня 2020-го.

У червні 2019 року низку ЗМІ облетіла новина, що 53-річний український співак Павлік пішов від дружини до 25-річної коханки.

Дівчина багато років була фанаткою Павліка й уявити не могла, що у них будуть любовні стосунки. Катерина — концертний директор Віктора.

У пари народився син Михайло 15-го червня 2021 року.

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Автор: Ольга Робейко