Кім показала яскравий образ / instagram.com/kimkardashian
Відома модель Кім Кардашьян опублікувала в Instagram новий знімок.
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На фото вона позувала в бежевих велосипедках і бюстгальтері. Наверх вона накинула кроп-топ того ж кольору. На ноги вона одягла високі шкарпетки кольору хакі.
Варто відзначити, що в такому вбранні добре видно фігуру Кім. Навколо форм Кардашьян ходить багато суперечок. Хтось вважає, що вона робила пластичні операції, а хтось свято вірить в те, що у неї природні форми.
Кім показала яскравий образ / instagram.com/kimkardashian
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