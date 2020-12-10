Модель показала нове фото.

Відома модель Кім Кардашьян опублікувала в Instagram новий знімок.

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На фото вона позувала в бежевих велосипедках і бюстгальтері. Наверх вона накинула кроп-топ того ж кольору. На ноги вона одягла високі шкарпетки кольору хакі.

Варто відзначити, що в такому вбранні добре видно фігуру Кім. Навколо форм Кардашьян ходить багато суперечок. Хтось вважає, що вона робила пластичні операції, а хтось свято вірить в те, що у неї природні форми.

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Автор: Діана Могилєвич