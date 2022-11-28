Шеф-кухар закликає всіх українців надавати один одному допомогу в такий непростий період.

Відомий кулінар і ресторатор Євген Клопотенко назвав адреси своїх ресторанів, де всі охочі можуть безкоштовно зарядити телефон і випити гарячого чаю. Таку акцію він назвав "Чай підтримки". Діє вона у Львові та в Києві. Судячи з коментарів у соціальних мережах, пропозиція виявилася дуже потрібною, адже через обстріли з боку РФ більшість українців змушені цілодобово сидіти без світла, опалення, водопостачання та мобільного зв'язку.

У своєму Instagram-блозі Клопотенко уточнив, що в його закладах є світло, а також доступ до інтернету. Ось що написав Євген:

"Платити не треба, просто скажіть, що ви хочете "Чай підтримки", і ми все зробимо. Моя команда подбає про вас і зробить настрій трохи кращим. Обіймаю всіх, ми вистоїмо. Навіть у темряві українці - найсвітліша нація".

Адреси закладів Євгена Клопотенка зі світлом та інтернетом

Ресторан "100 років тому вперед" – Київ, вул. Володимирська, 4

Бістро "Інші" - Львів, вул. Соборна, 2а

Реакція соцмереж

"Дякую за таку ініціативу!"

"Я вболівала за вас з часів "Мастершеф" і ви зовсім не змінилися. Такий же щирий, відкритий і людяний. Дякую, що є такі люди на нашій землі"

"Дякую за те, що ви робите!"

Нагадаємо, шеф-кухар Клопотенко повернувся до Києва і показав, що знайшов у своїй квартирі.

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