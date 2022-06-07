Іменитий український кулінар Євген Клопотенко вперше з 24 лютого повернувся в свою квартиру в Києві. Шеф-кухар показав "нове життя", яка завелася у нього вдома за місяці відсутності. Кадрами він поділився в Instagram-блозі.
"Приїхав до Києва. Зараз будуть важливі новини мого будинку. Минулого разу забув чай викинути. Подивіться, яка ідеальна цвіль. Як можна її не любити",-сказав в Instagram-stories Євген Клопотенко.
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Також він сказав, що ще не встиг прибрати ялинку після Нового року, тому вона буде стояти "до перемоги".
Нагадаємо, раніше Клопотенко розповів, чим його вразили ЗСУ.