Все через звернення українця до росіян.

У Росії заблокували рецепт сочевиці від українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Про це повідомляється на сайті російської громадської організації "Роскомсвобода". Згідно з їхніми даними, рішення про блокування було прийнято 9 березня, а вже 12 березня сторінку заблокували для росіян. Перед рецептом було розміщено звернення до громадян РФ, в якому кухар намагався донести до них правдиву інформацію про війну.

"Ваш злочинний уряд розпочав повномасштабне військове вторгнення на територію незалежної України - наступ на всі українські міста, в тому числі Київ. Ракети летять не у військових, а в мирних жителів. Армія Росії, яка навіть не уявляє в яку криваву авантюру її втягнули, терпить величезні людські втрати", - написав він.

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Сам Клопотенко повідомив в Twitter, що 10 березня отримав "попередження" від Роскомнадзора, в якому його звинуватили в "порушенні поширення інформації" і сказали видалити її.

"Роскомнадзор - порада: чим раніше перейдете на українську, тим легше буде потім. А взагалі ригав я на вас торішньою паскою", - написав кухар.

Заяви Клопотенка про війну

Раніше шеф-кухар розповів, яку вечерю подав би російському президенту Володимиру Путіну перед стратою.

Також він розповів, з якими стравами асоціює українських політиків. Наприклад, президент Володимир Зеленський у нього асоціюється з борщем.

А нещодавно він поділився враженнями від роботи з дружиною президента України Оленою Зеленською.

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