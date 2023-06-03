Обраниця бізнесмена - молода візажистка Лілія.

Колишній чоловік опальної співачки Ані Лорак одружується. Весілля може відбутися вже цими вихідними. Інсайдери повідомили, що це станеться під Києвом.

"Мурат Налчаджиоглу зіграє весілля зі своєю коханою візажисткою Лілією в одному із заміських ресторанів Києва", - повідомляється у Telegram-каналах.

Сам Налчаджиоглу вже натякнув на важливий день. У Stories він показав фото церкви. Він не став нічого пояснювати, а лише залишив натяки хештегами, у яких йдеться про найкращий день його життя.

Відео дня

Обраниця Налчаджиоглу, візажистка Лілія, також не розповідає про ймовірне весілля. Втім, вона натякнула, що минула ніч далася їй непросто.

Вона зробила "репост" мему про важливий день. Проте деталей обраниця бізнесмена не розкрила.

Що відомо про новий роман колишнього чоловіка Ані Лорак

Ані Лорак та Мурат Налчаджиоглу жили у шлюбі 10 років, вони мають спільну доньку Софію. У 2019 році стало відомо, що співачка розлучилася з чоловіком. Згодом Налчаджиоглу розкрив причину розриву стосунків з Лорак. Співачка почала постійно їздити до РФ, через що між ними виникало чимало сварок.

Після цього бізнесмен закрутив роман з молодою візажисткою. Про неї вперше стало відомо у 2021 році. Разом вони мешкають у Києві. Нещодавно пара повернулася з відпустки, під час якої Налчаджиоглу хвалився нареченою у купальнику.

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