Сам Налчаджиоглу вже натякнув на важливий день / скриншот

Колишній чоловік опальної співачки Ані Лорак одружується. Весілля може відбутися вже цими вихідними. Інсайдери повідомили, що це станеться під Києвом.

"Мурат Налчаджиоглу зіграє весілля зі своєю коханою візажисткою Лілією в одному із заміських ресторанів Києва", - повідомляється у Telegram-каналах.

Сам Налчаджиоглу вже натякнув на важливий день. У Stories він показав фото церкви. Він не став нічого пояснювати, а лише залишив натяки хештегами, у яких йдеться про найкращий день його життя.

Відео дня
Stories колишнього чоловіка Ані Лорак / скриншот

Обраниця Налчаджиоглу, візажистка Лілія, також не розповідає про ймовірне весілля. Втім, вона натякнула, що минула ніч далася їй непросто.

Stories нареченої Мурата Налчаджиоглу / скриншот

Вона зробила "репост" мему про важливий день. Проте деталей обраниця бізнесмена не розкрила.

Що відомо про новий роман колишнього чоловіка Ані Лорак

Ані Лорак та Мурат Налчаджиоглу жили у шлюбі 10 років, вони мають спільну доньку Софію. У 2019 році стало відомо, що співачка розлучилася з чоловіком. Згодом Налчаджиоглу розкрив причину розриву стосунків з Лорак. Співачка почала постійно їздити до РФ, через що між ними виникало чимало сварок.

Після цього бізнесмен закрутив роман з молодою візажисткою. Про неї вперше стало відомо у 2021 році. Разом вони мешкають у Києві. Нещодавно пара повернулася з відпустки, під час якої Налчаджиоглу хвалився нареченою у купальнику.

Вас також можуть зацікавити новини: