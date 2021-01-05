Мурат Налчаджіоглу зустрічається з 24-річною дівчиною.

Турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу зустрічається з 24-річною дівчиною Лілією.

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В Instagram дівчини почали з'являтися фотографії з Маратом. Пара разом відпочивала в Туреччині і фотографувалася на тлі гір. Варто відзначити, що Лілія працює візажистом і у неї є дитина.

Нагадаємо, що Марат був одружений на співачці Ані Лорак, з якою у нього є дочка. Нещодавно пара розлучилася. І вже тоді ходили чутки про те, що у Марата нова жінка. Втім, і Ані Лорак недовго сумувала. Вона почала зустрічатися з екс-чоловіком співачки TAYANNA.

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Автор: Діана Могилєвич