Катя Осадча запропонувала відібрати український паспорт у опальних артистів, які промовчали про війну в Україні.

Українська телеведуча Катя Осадча, яка з перших днів війни підтримує Україну і засуджує путінський режим, закликала позбавити українського паспорта ряд опальних артистів.

"Є українці, які обрали шлях мовчання. Ми до останнього вірили, що не існує таких грошей, немає такої сили, яка б змусила мовчати українців про війну, про криваві злочини. Люди, які не знайшли в собі сили сказати, що країна, в якій вони зароблять гроші, вбиває їх батьків, друзів і близьких. Я давно збиралася записати це відео, але весь час чекала, що хтось із цих людей порушить мовчання і скаже своїй аудиторії правду про кровопролиття на їхній Батьківщині, про звірства країни, де вони заробляють, але марно", - сказала Осадча.

Вона додала, що такі зірки не гідні бути українцями і мати наш паспорт. "Під роздачу" потрапили Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Джиган, Олександр Рева, MARUV, Анна Сєдокова, Галина Безрук та інші артисти, які наполегливо продовжують мовчати про війну в рідній Україні.

Нагадаємо, раніше Осадча опублікувала лист дитини до загиблої матері.

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