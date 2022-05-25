Поліна зізналася, що неймовірно любить дочку Богдану, яка після розлучення залишилася жити з нею.

Екс-дружина українського актора Дмитра Ступки Поліна Логунова заявила, що сумнівається в тому, чи хороша вона мати. Вона виховує п'ятирічну доньку Богдану - це єдина дитина від їхнього з Дмитром шлюбу.

Попри розлучення, обоє батьків намагаються максимум часу і турботи давати дитині. Але Логунова зазначила, що не впевнена чи зможе розділити цю материнську любов з ще однією дитиною.

"Я відчуваю, що готова була б просто 100500 разів пережити біль пологів (який я пам'ятаю досі), аби мати це чудо світу в своєму житті. Ця дівчинка в'є з мене мотузки і мені навіть не хочеться більше дітей, тому що, мені здається, що я не хочу ділити ні з ким любов до неї. Щоб вона була однією моєю дитиною, якій я можу віддавати все серце. Це взагалі нормально?",- написала Поліна на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, Логунова пригрозила знищити Ступку після розкритої "правди" про їхнє розлучення.

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