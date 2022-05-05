Розлучення зіркової пари стає скандальним.

Нещодавно стало відомо про розлучення українського актора Дмитра Ступки і моделі Поліни Логунової. У недавньому інтерв'ю Дмитро розповів, що ініціатором розриву була саме Поліна, бо у неї з'явився новий коханий-американець.

Тоді ж актор розповів, що дуже важко переживав це, а також він часто плакав через те, що не зможе щодня бачитися з дочкою Богданою. Реакція Поліни на такі слова екс-чоловіка не змусила на себе довго чекати.

Вона написала, що якщо розкриє істинну правду про їх розлучення, то це знищить кар'єру Ступки.

"Якщо я назву реальну причину розлучення, це знищить твою кар'єру. Якщо я додам фото - це знищить тебе як особистість. Якщо я додам рахунки допомоги тобі після всього... Я думала, ти мудріший, я не руйнувала твоє життя після пережитого. Ти вирішив осквернити моє ім'я. У тебе завжди були погані порадники", - написала Логунова.

Нагадаємо, раніше Дмитро Ступка розкрив всю правду про розлучення з Логуновою.

Вас також можуть зацікавити новини: