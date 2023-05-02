Так гуморист відреагував на інформацію про те, що його нібито госпіталізували.

1 травня в росЗМІ з'явилася інформація про те, що коміка Євгена Петросянагоспіталізовано.. Деякі писали, що артист при смерті. Пізніше гуморист вийшов на зв'язок і повідомив, що не варто панікувати - він почувається добре і не збирається помирати.

При цьому літній комік підтвердив, що в лікарню все ж звертався. Він заявив, що заїхав туди всього лише на день, щоб провести планову перевірку організму і здати необхідні аналізи.

"Що ж у нас таке? Ледь що, паніка. Штатна, планова перевірка. Я на одну добу заїхав, мене обстежили", - прокоментував Євген Петросян.

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Що Петросян говорив про війну в Україні

Раніше УНІАН писав, що Російський комік підтримав повномасштабну війну, яку Путін розв'язав на території України. Більш того, 77-річний артист заявив, що і сам би без роздумів відправився на фронт, якби була така можливість.

"Коли я дізнався про "спецоперацію" (так у Росії називають війну, - ред) негайно зателефонував керівництву телебачення і сказав, що якщо будуть фронтові бригади, я готовий записатися і поїхати, і виступати, і підтримувати дух наших бійців", - коментував пресі Петросян у 2022 році.

Нагадаємо, зрадниця Наташа Корольова тікає з РФ.

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