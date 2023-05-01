Гумористу стало зле. Молода дружина вчасно викликала швидку.

1 травня в Москві госпіталізували 77-річного гумориста Євгена Петросяна. Як повідомляють росЗМІ, стан знаменитості різко погіршився вдень. Поруч була молода дружина Тетяна Брухунова, яка викликала лікарів.

Повідомляється, що госпіталізація може бути пов'язана з гіпертензивною хворобою серця. Лікарі проведуть всі аналізи і призначать лікування телеведучому. Подробиць стану Петросяна його офіційні представники поки не озвучували.

Відзначимо, кілька років тому гуморист пережив малоінвазивну операцію на серці - тоді йому поставили кілька стентів - металевих або пластикових медичних конструкцій.

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Раніше шанувальники помітили у Петросяна на ногах тейпи, через що забили на сполох - подейкували про серйозні проблеми з судинами, проте комік запевнив, що почувається відмінно, а також перебуває в чудовій фізичній формі.

"Рік тому влітку хтось помітив на моїх колінах тейпи і розвів у ЗМІ всякі антімонії... Не варто турбуватися, панове журналісти. Для мого віку при моїх навантаженнях... Я - спортсмен. Коли збільшуються навантаження, фіксую тейпами", - коментував Петросян.

Що Петросян говорив про війну в Україні

Російський гуморист підтримав кровопролиття, які відбуваються в нашій країні з вини кремлівського диктатора Путіна. Більш того, Євген Петросян говорив, що і сам пішов би на війну.

"Коли я дізнався про "спецоперацію" (так у Росії називають війну, - ред) негайно зателефонував керівництву телебачення і сказав, що якщо будуть фронтові бригади, я готовий записатися і поїхати, і виступати, і підтримувати дух наших бійців", - говорив журналістам Петросян у 2022 році.

Раніше УНІАН писав, що Петросян зганьбився жартами про Зеленського і Україні.

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