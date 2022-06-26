Український продюсер уточнив, що його родич відмовився від роботи з окупантами.

Український продюсер Ігор Кондратюк розповів, що до його рідного брата, який жив у Херсонській області, приїжджали співробітники ФСБ. Вони приїхали прямо додому і намагалися схилити його до співпраці із загарбниками. Подробицями Кондратюк поділився в інтерв'ю "Українській правді".

"До мого брата приходили, вели якісь переговори. На херсонських номерах машина приїхала, ФСБшники. Прийшли додому, коли він ще не поїхав. І схиляли його до роботи на них. Він сказав: "Ні, я не буду". Коротше кажучи, щось він там їм наплів. Це, насправді, не має значення на мій погляд, тому що завдання було просто не співпрацювати і вижити", - розповів продюсер.

Кондратюк уточнив, що у тих російських силовиків, які приходили додому до його рідного брата, були списки осіб, які займали керівні посади в регіоні.

"Він (брат, - ред) був тривалий час заступником голови Голої Пристані. Років 10, трохи більше. Коли змінилася в результаті виборів влада, він займався іншими справами. Вони приїхали до всіх, хто був більш-менш в керівництві або на виборних посадах працював. Деяких забирали, надовго", - розповів шоумен.

Нагадаємо, Ігор Кондратюк пояснив, чому "хороших росіян" не існує.

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