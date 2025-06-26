Йому дорікнули захисники прав тварин.

Захисники прав тварин жорстко розкритикували принца та принцесу Уельських, назвавши їх "відірваними від реальності" в питанні розведення собак.

21 червня, у день народження принца Вільяма, в офіційному Instagram-акаунті подружжя з'явилося фото, на якому спадкоємець престолу Вільям сидить в оточенні цуценят їхнього кокер-спанієля Орли.

Британська філія благодійної організації PETA розкритикувала розведення тварин, нагадавши, що у притулках залишаються безліч безхатніх собак, і вибором майбутнього короля мало б стати їхнє усиновлення:

Відео дня

"Притулки переповнені цуценятами, які відчайдушно шукають домівки. Якщо Вільям хоче бути лідером, йому варто взяти приклад з короля Чарльза і королеви Камілли, які вирішили всиновити тварин замість того, щоб поглиблювати кризу безпритульності тварин".

Собаки Вільяма та Кейт

Попереднім улюбленцем родини був аглійський кокер-спанієль на ім'я Лупо. Він постійно з’являвся на офіційних фото та вважався справжньою зіркою серед королівських собак.

Лупо помер у 2020 році. Принц та принцеса повідомили про це у своїх соцмережах, написавши, що він був "серцем їхньої родини протягом дев’яти років".

Наступного року подружжя повідомило про появу нового цуценяти. ЗМІ повідомляли, що собаку подарував брат Кетрін, Джеймс Міддлтон, який розводить собак цієї породи.

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