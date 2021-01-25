Сім'я герцогів Кембриджських обзавелася новим чотириногим другом.

Кейт Міддлтон і принц Вільям повідомили радісну новину - в їх сімействі відбулося поповнення. Річ у тому, що в листопаді минулого року, Кембриджі втратили домашнього улюбленця - пса на ім'я Лупо.

Тепер же сім'я обзавелася новим чотириногим другом, пише РБК-Україна з посиланням на People.

Читайте такожГерцоги Кембриджські разом із дітьми сходили до театру Палладіум (фото, відео)Цікаво, що восьмимісячне цуценя спанієля чорного забарвлення подарував Кейт і Вільяму рідний брат герцогині Джеймс Міддлтон. Він разом з коханою Алізе Тевенет займається розведенням цієї породи.

"Нове щеня чудове, і вся сім'я в захваті", - розповів друг Кейт і Вільяма.

Як назвали собаку поки що не повідомляється. При цьому фани королівської сім'ї вже знайшли фото, як виглядає собака герцогів Кембриджських.

Зазначимо, що англійський кокер-спанієль на ім'я Лупо був вірним супутником герцогів Кембриджських протягом восьми років. Але 22 листопада 2020 року його не стало.

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Автор: УНІАН