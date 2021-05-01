Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва назвали доньку рідкісним ім’ям.

Стало відомо, як зіркове подружжя співаків Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва, які втретє стали батьками, назвали донечку.

Так, пара вирішила дати новонародженій рідкісне ім’я – Агата. Про це проговорився дядько крихітки Костянтин Меладзе в програмі "Люди великого міста".

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"Я вшосте став дядьком. Племінницю назвали Агатою", – зазначив продюсер.

Зауважимо, що для Альбіни Джанабаєвої та Валерія Меладзе це вже третя спільна дитина. Закохані також виховують двох синів – 17-річного Костянтина та 6-річного Луку. Також від першого шлюбу з Іриною Меладзе у Валерія є троє доньок.

Нагадаємо, нещодавно Альбіна Джанабаєва показала перше фото з новонародженою донечкою. Крім того, днями подружжя замилувало знімками з прогулянки з новонародженою.

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Автор: Вікторія Гордієнко