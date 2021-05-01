Стало відомо, як зіркове подружжя співаків Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва, які втретє стали батьками, назвали донечку.
Так, пара вирішила дати новонародженій рідкісне ім’я – Агата. Про це проговорився дядько крихітки Костянтин Меладзе в програмі "Люди великого міста".
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"Я вшосте став дядьком. Племінницю назвали Агатою", – зазначив продюсер.
Зауважимо, що для Альбіни Джанабаєвої та Валерія Меладзе це вже третя спільна дитина. Закохані також виховують двох синів – 17-річного Костянтина та 6-річного Луку. Також від першого шлюбу з Іриною Меладзе у Валерія є троє доньок.
Нагадаємо, нещодавно Альбіна Джанабаєва показала перше фото з новонародженою донечкою. Крім того, днями подружжя замилувало знімками з прогулянки з новонародженою.
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