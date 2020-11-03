Співачка сказала, що Пугачова не вміє бути матір'ю.

Відома співачка і дочка Алли Пугачової, Крістіна Орбакайте, зізналася, що була категорично проти того, щоб у її мами і шоумена Максима Галкіна народилися діти Гаррі і Ліза.

Про це повідомляє tvcenter.ru.

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За її словами, Пугачова не вміє бути матір'ю. У дитинстві Крістіні не вистачало уваги і любові від матері.

"У нашому домі питання сурогатного материнства піднімалося багаторазово, але я була проти. Моя мама не вміє бути справжньою матір'ю. Мені б не хотілося, щоб Ліза і Гаррі відчували брак її любові і уваги, як колись я", - сказала вона.

Також вона додала, що все її дитинство пройшло з бабусею і дідусем. А рідкісне спілкування з мамою було для неї справжнім дивом.

Що відомо про Лізу і Гаррі:

Єлизавета і Гаррі - двійнята, яких народила Пугачовій і Галкіну сурогатна мати

Дітям вже сім років

З 1 вересня 2020 року навчаються в першій Московській гімназії

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Автор: УНІАН