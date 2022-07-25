Ця зустріч відбулася через 10 років.

Українська актриса Ксенія Мішина розповіла, що після початку війни в Україні з нею на зв'язок вийшов батько її сина Платона, який зберігав мовчання аж 10 років.

За словами Мішиної, чоловік вибачився за те, що так вчинив з нею і за те, що довгі роки не брав участі у вихованні сина. Зараз він хоче налагодити контакт з дитиною.

У програмі "Як ти?" актриса розповіла, що вже познайомила Платона з його батьком, але сказала, що це її знайомий. Втім, батьки хлопчика домовилися, що незабаром розкажуть йому всю правду.

"Це дуже для нас обох складно. Ми прийняли рішення взагалі не говорити про ці десять років. Тому що немає виправдання йому. І він це розуміє. Він вибачився, я намагаюся йому пробачити. Це складно. Знову все це піднялося. Але я працюю над цим. Це тільки моє. Коли людина займається духовністю, вона вже інакше дивиться на все це. І ти працюєш над собою. Не над іншою людиною. Я скоро запитаю свого сина: "Ти хочеш побачити тата?". Він скаже: "Звичайно!" Я ж не можу сказати: "Ні, цього не буде". Це мої образи. Це наші проблеми, ніяк не нашого сина", - каже артистка.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина зізналася, чи зійшлася вона з Еллертом після початку війни.

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