Вони разом виїхали на Західну Україну.

Українська актриса і головна героїня першого сезону романтичного реаліті "Холостячка" Ксенія Мішина розповіла, що в перший день війни їй написав Олександр Еллерт і запропонував допомогу.

Через те, що дівчина була налякана і розгублена, вона вирішила разом з сином виїхати на Західну Україну. Еллерт склав їм компанію. Свою машину він віддав колишній дружині, яка разом з їхньою дочкою Елею і ще однією її дитиною від другого шлюбу виїхали з України, а сам на машині Мішиної відправився з ними на Західну Україну.

Там вони жили у великому будинку, в якому змогли оселитися і їхні друзі. Мішина зізналася, що в той момент всі проблеми відійшли на другий план. За її словами, Еллерт намагався відновити їхні стосунки, але у неї занадто багато образ, щоб ось так просто це зробити.

Зараз вони повернулися до Києва. В інтерв'ю Григорію Решетнику в рамках програми "Як ти?" актриса зізналася, що вони з Сашею не разом, але вона не виключає, що вони ще колись будуть спілкуватися.

"Ми розходилися, потім знову починали, потім знову розходилися. Я давала багато шансів... Це життя, це процес. Каша вариться, і все ніяк не звариться. Я просто можу сказати зараз, що ми не разом. Я поїхала. Ми спілкувалися. Він іноді мені писав, але я зараз не знаю, де він. Можливо, колись ми з ним будемо спілкуватися. Я взагалі нічого не виключаю в цьому житті", - сказала зірка.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина пережила чергову зраду.

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