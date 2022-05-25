Актриса дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла і про Еллерта.

Українська актриса Ксенія Мішина зізналася, що ще в перший день війни відновила спілкування з коміком Олександром Еллертом, якого вона вибрала в першому сезоні шоу "Холостячка".

Відомо, що вони практично одразу почали жити разом, але пізніше вирішили розлучитися. Якийсь час вони не спілкувалися, хоча, за словами Еллерта, він робив все можливе, щоб повернути Мішину.

Але повернути розташування актриси йому вдалося тільки 24 лютого 2022 року, коли в Україні почалася повномасштабна війна.

В інтерв'ю Аліні Доротюк Мішина зізналася, що саме війна змусила її забути всі образи і відновити спілкування з Еллертом. При цьому про відновлення романтичних почуттів мови поки не йде.

"Звичайно, в перший день війни (зв'язалася з Еллертом – ред.). "Де ви, що ви?" Всі забули! У такі моменти весь біль здається якимось дурним. Його взагалі не стає, коли біда такого масштабу. Ти забуваєш практично все, і перш за все (питаєш, - ред.): "Як ти там?", "Ти живий?", "Що ти там робиш?". Щоб кожен з українців був здоровий, живий. Щось страшне відбувається в нашій країні", - сказала Мішина.

Також вона зізналася, що досі носить обручку, яку їй подарував Еллерт у фіналі шоу "Холостячка".

Нагадаємо, Ксенія Мішина разом з сином Платоном переїхала до Бельгії, поки в Україні йде війна. Там вона відновила роботу в кіно, і має можливість всьому світу розповісти про те, що відбувається на її Батьківщині.

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