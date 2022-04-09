Телеведуча виклала у своєму телеграм-каналі відео, записане в Підмосков'ї біля ресторану "Причал" Аркадія Новікова.

Російська телеведуча Ксеній Собчак, яка називає себе ліберальним політиком і опонує Кремлю, отримала громадянство Ізраїлю.

Про це повідомляє ізраїльська газета Haaretz.

"Російська журналістка і політик Ксенія Собчак отримала ізраїльське громадянство", - пише Haaretz.

Сама Собчак спростувала інформацію про отримання ізраїльського паспорта. У Telegram-каналі вона виклала відео, записане в Підмосков'ї біля ресторану "Причал" Аркадія Новікова, в якому заявила, що знаходиться в Підмосков'ї і своє "місце проживання не змінювала".

До цього з'являлися чутки про еміграцію телеведучої, Собчак спростовувала інформацію про це. Вона відзначала, що її від'їзд з Росії був запланованою відпусткою.

Нагадаємо, раніше Собчак назвала Путіна "зрілим і адекватним" на тлі загрози нової війни з Україною.

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