За словами Грешнової, цей вибір дався Безрук дуже складно.

Актриса Любава Грешнова розповіла, що її кума Галина Безрук любить Україну, але була змушена залишитися в Росії.

За її словами, з початку повномасштабного вторгнення вони не спілкуються, але вона знає, що чоловік-росіянин Безрук не дозволив би їй виїхати разом з їхньою дочкою Василиною з країни-агресора.

"Точно знаю, що їй було дуже складно, вона переживала. Не могла зробити вибір - дитина з російським паспортом, чоловік теж. І він би не дозволив вивезти дівчинку. Я знаю, що Галя в душі дуже любить Україну. Думаю, що їй важко далося рішення залишитися в Росії", - сказала Грешнова в інтерв'ю "Обозревателю".

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Вона додала, що з теплом ставиться до Безрук, незважаючи на те, що та залишилася в Росії і вони більше не спілкуються.

"Ми були рідними людьми", - додала Любава.

До слова Любава Грешнова і Галина Безрук поріднилися в лютому 2017 року, коли дочці Безрук було всього два місяці.

Зазначимо, Галина Безрук знімалася в таких популярних українських серіалах як "Останній москаль", "Будиночок на щастя" і "Слуга народу". Однак вона все ж вирішила будувати кар'єру в РФ, тому останні роки актриса живе саме там.

Нагадаємо, раніше Галина Безрук заговорила про батьків з Києва. Вона заявила, що батьки підтримують її рішення залишатися в Росії.

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