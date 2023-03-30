Безрук заявила, що батьки підтримують її рішення залишатися в Росії.

Відома актриса родом з України Галина Безрук вже багато років живе в Росії зі своїм чоловіком і дітьми. Після 24 лютого 2022 року вона жодного разу не висловилася про повномасштабну війну, тим самим зрадивши рідну країну.

Більш того, вона залишилася в країні-агресора і продовжує там зніматися в серіалах і грати в театрі. Багато українських знаменитостей засудили її за вибір на користь Росії, проте, як сказала сама Безрук, її батьки з Києва підтримали рішення дочки.

"Мої батьки живуть у Києві. Я щаслива, що вони та інші родичі - адекватні люди, які прекрасно розуміють, що я своїми маленькими жіночими руками не вирішу проблему двох країн. Тому конфліктів у нас немає", - сказала Безрук в інтерв'ю "Стархіт".

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Вона додала, що багато колег перестали з нею спілкуватися, відвернулися від неї через позицію щодо війни.

"Мені взагалі неважливо, хто з якої країни. Я дуже люблю людей і вважаю, що якщо людина хороша, її походження не грає ролі. У будь-якій країні можуть бути нехороші люди, тому точно не за національною ознакою потрібно судити, а за вчинками. Розумію, що багато чого робиться спеціально, щоб нацькувати близьких один на одного, і я цьому не піддаюся", - видала Безрук.

Нагадаємо, чоловік української актриси Безрук спробував виправдати її мовчання про війну.

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